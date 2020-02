Plofkraak in Bpost-kantoor in Dilbeek: “Mijn zoon dacht dat het om een aanslag ging” Tom Vierendeels

06 februari 2020

11u01 138 Dilbeek Dieven hebben donderdagochtend rond 4.21 uur een plofkraak gepleegd in een filiaal van Bpost langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Vermoedelijk door middel van gas werd de automaat opgeblazen, met ravage in het kantoor tot gevolg. De daders konden ontkomen.

De omwonenden van het Bpost-filiaal langs de N8, dat op zo’n vierhonderd meter van de op- en afritten van de R0 ligt, werden kort na 4.15 uur opgeschrikt door een hevige ontploffing. “Een enorm knal, maar ik slaap aan de achterzijde en had dus geen idee wat er aan de hand was”, vertelt een vrouw die boven het kantoor woont. “Toen ik de buren naar beneden hoorde lopen, ben ik na een tijdje ook gaan kijken. Toen was de politie al ter plaatse.” Een overbuurvrouw was dan weer volledig over haar toeren. “Het was mijn zestienjarige zoon die mij kwam wekken, want zelf heb ik door de ontploffing geslapen”, vertelt ze. “Maar het moet een ontzettend zware ontploffing geweest zijn, want mijn zoon dacht zelfs dat er een aanslag was gepleegd. Toen ik aan het raam ging kijken, zag ik een kleine zwarte auto voor het kantoor staan met een persoon achter het stuur. Hij toeterde om zijn kompanen op te jagen en toen kwamen er twee kerels naar buiten met een of meerdere witte zakken in hand.”

De daders wisten zeer goed wat ze deden aangezien het allemaal razendsnel ging. “Eens iedereen in de auto zat, stoof hij pijlsnel en met veel lawaai weg”, gaat de overbuurvrouw verder. “Het moet dus wel een sportwagen zijn geweest. Dit ben ik echt niet gewoon. Ik maande mijn zoon nog aan om weg te gaan bij het raam uit vrees dat ze hem zouden doodschieten. Toen hij vroeg of we de politie moesten bellen durfde ik dat zelfs niet. Het valt niet te begrijpen dat zoiets hier in Dilbeek voorvalt.”

Gasontploffing

Het parket bevestigt dat er een plofkraak werd gepleegd. “Dat gebeurde woensdagnacht rond 4.21 uur”, zegt Sabine Lievens, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “Een geldautomaat werd tot ontploffing gebracht waarna de daders vluchtten met een som geld. Over het exacte bedrag wordt niet gecommuniceerd. Op vraag van het parket werden DOVO en het labo ter plaatse gevraagd voor een sporenonderzoek en een onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat het om een gasontploffing ging. Verder onderzoek wordt uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde.”

Pakketten opgehaald

Wat de gevolgen zijn voor het kantoor, is niet duidelijk. Barbara Van Speybroeck, woordvoerder bij Bpost, is voorlopig onbereikbaar. Wel kwamen verschillende werknemers donderdagvoormiddag ter plaatse om tal van pakketten uit het kantoor te halen. Dat gebeurde onder het toeziend oog van bewakingsagenten. Ook overgebleven geld werd uit het kantoor gehaald.

Zaventem

Op 14 januari werd ook al rond 4.30 uur een plofkraak gepleegd op een automaat van Bpost in Zaventem. Ook toen ging het om een gasontploffing en gingen twee daders binnen aan het werk. Of er een verband is tussen beide feiten zal onderzocht worden. Toen werd volgens bronnen voor 350.000 euro aan geld gestolen.