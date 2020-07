Parlementslid Katleen Bury (Vlaams Belang) in quarantaine nadat ze thuis verdachte poederbrief ontvangt Tom Vierendeels

08 juli 2020

15u49 2 Dilbeek Parlementslid Katleen Bury (Vlaams Belang) is momenteel bij haar thuis in Dilbeek in quarantaine geplaatst nadat ze een brief met een verdachte substantie had geopend. Volgens haar lijkt het op een kleiachtige stof. “Ik kreeg het geurloze poeder op mijn vingers, maar voel niks”, vertelt ze. Haar vier kindjes tussen 3 en 10 jaar oud worden opgevangen bij buren.

“Toen ik deze namiddag thuiskwam na een zitting in de Kamer opende ik de brievenbus en met mijn sleutels nog in de hand opende ik op de oprit een langwerpige enveloppe. Daarin zat een schattig klein envelopje en ik scheurde daar een hoekje af met mijn sleutel. Toen viel er plots poeder uit de omslag en binnenin zag ik een plastic verpakking met nog meer poeder”, zegt het parlementslid, dat in de Molenvijver in Sint-Martens-Bodegem woont.

Ik liet alles onmiddellijk vallen en had gelukkig de reflex niet naar binnen te gaan, bij mijn kinderen Katleen Bury

De grijze stof doet Bury denken aan stoffige klei die volledig geurloos is. “Ik liet alles onmiddellijk vallen en had gelukkig de reflex niet naar binnen te gaan, bij mijn kinderen”, gaat ze verder. “Daarop verwittigde ik de politie die heel snel ter plaatse kwam.” De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse maar diende hulp in te roepen van de Civiele Bescherming. Zij zullen de brief overbrengen naar een labo voor controle. In afwachting daarvan hield de lokale politiezone Dilbeek de wacht aan de woning. “Mijn vier kindjes zijn intussen weggehaald”, geeft ze nog mee. “Het was een buurjongen die aan het babysitten was terwijl ik deze voormiddag naar de Kamer moest. Zijn mama is thuis en de kindjes worden nu bij hen opgevangen.”

Raadsel

Wie er achter het verdachte pakket zit, weet Bury niet. “Of er een briefje in de enveloppe zat heb ik niet gezien omdat ik het zo snel liet vallen”, vertelt het parlementslid. “Op de grote enveloppe was mijn naam en adres met pen geschreven en de omslag was voorzien van twee postzegels. Ik heb niet gezien waar ze werden afgestempeld.”

Zelf heeft ze met niemand problemen. “Op sociale media probeer ik mij ver weg te houden van discussies en in het algemeen blijf ik ook gematigd”, zegt ze. “Ik ben voornamelijk met Justitie bezig en dan vraag ik wel eens na rellen in bijvoorbeeld Anderlecht of er al jongeren werden opgepakt of vrijgelaten en of er voldoende plaats is in jeugdinstellingen. Dat is informatie die iedereen graag weet. Ik heb nog nooit eerder dreigberichten of verwijten naar het hoofd geslingerd gekregen.”

Ik ben al anderhalf jaar gescheiden van mijn man met wie ik in vechtscheiding verwikkeld raakte. Hij heeft uiteindelijk een contactverbod gekregen, maar ik verwacht echt niet dat hij zich nu met zoiets zou inlaten Katleen Bury

Ook uit haar privéleven denkt ze niet dat iemand achter het verdachte pakket zit. “Ik ben al anderhalf jaar gescheiden van mijn man met wie ik in vechtscheiding verwikkeld raakte”, vertelt ze. “Mijn ex heeft uiteindelijk een contactverbod gekregen, maar ik verwacht echt niet dat hij zich nu met zoiets zou inlaten.” Professioneel is Bury ook nog in mindere mate aan de slag als vastgoedmakelaar, maar ook uit die hoek verwacht ze niet dat er iemand een poederbrief zou sturen.

“Ik hoop dat er snel duidelijkheid is zodat de kinderen naar huis kunnen komen”, besluit ze. “Alles ging in eerste instantie heel snel, maar nu word ik toch stil als ik alles op een rijtje zet. Dat mensen zich met zoiets bezighouden kan ik echt niet vatten. Ik wil alleszins wel benadrukken dat de hulpdiensten uitstekend werk verrichten.”