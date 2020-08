Parket reageert nadat jongeren man (24) in elkaar slaan met whiskyfles: “Eerst dit onderzoek, daarna bekijken we hun kerfstok” Tom Vierendeels

10 augustus 2020

11u46 0 Dilbeek Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat er een opsporingsonderzoek loopt naar aanleiding van de Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat er een opsporingsonderzoek loopt naar aanleiding van de zware vechtpartij in het park van Dilbeek. Voorlopig wordt onderzocht wie welke strafbare feiten gepleegd en pas nadien kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Pas in dat laatste stadium wordt rekening gehouden met eventuele eerdere feiten.

Burgemeester Willy Segers (N-VA) liet zich eind vorige week uit over het parket Halle-Vilvoorde dat volgens hem niet gepast gereageerd zou hebben na een zware vechtpartij in het centrum van Dilbeek. Een jonge papa (24) werd er door hangjongeren voor het oog van zijn en andere kinderen bewerkt met een whiskyfles. Volgens Segers veroorzaken de jongeren al maandenlang problemen in de gemeente gaande van drugfeiten, brandstichting en een inbraakpoging tot het lastigvallen van wandelaars en andere mensen. Het zou wel het eerste incident van deze aard zijn geweest. Segers hoopte na deze voorgeschiedenis dat de opgepakte jongeren minsten voorgeleid gingen worden door het parket Halle-Vilvoorde, maar dat dit niet gebeurde kon hij niet vatten. “Ik kan mensen niet meer tegenhouden als ze hierdoor het recht in eigen handen gaan nemen”, liet hij daarover ook weten. “Ik heb dan ook een brief naar het parket geschreven waarin ik mijn onbegrip meegeef, maar er blijft natuurlijk een scheiding der machten.”

Onderzoek afwachten

Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat er een opsporingsonderzoek loopt. “Naar wederzijdse opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid”, verklaart Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “De feiten worden momenteel nog volop onderzocht en het onderzoek zal moeten uitwijzen welke feiten aan wie ten laste kunnen worden gelegd. Pas van zodra het onderzoek is afgerond en dus geweten is wie waarvoor verantwoordelijk is kunnen wij verdere gerechtelijke stappen ondernemen.” En daarbij wordt voorlopig geen rekening gehouden met eerdere feiten waarbij de verdachten betrokken waren. “Elk feit wordt apart onderzocht”, besluit Vercarre. “Maar eens het onderzoek is afgerond kunnen we antecedenten van elk van de betrokkenen wel laten meespelen in onze beslissing over het verdere gevolg.”