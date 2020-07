Pampoelhuis en schoolgebouw worden online verkocht via Biddit Amber Gys

06 juli 2020

11u31 2 Dilbeek Deze zomer kunnen kandidaat-kopers het Pampoelhuis en het oude schoolgebouw in Groot-Bijgaarden een bezoek brengen. Die worden in september openbaar verkocht via het online platform Biddit.

Het Pampoelhuis is het voormalige gemeentehuis van Groot-Bijgaarden dat nu al een hele tijd niet meer gebruikt wordt. Naast dat gebouw, wordt ook het oud schoolgebouw verkocht. Deze beide gebouwen staan op de Inventaris Onroerend Erfgoed waar meer informatie staat over de historiek. De openbare verkoop van het Pampoelhuis werd eind mei goedgekeurd op de gemeenteraad van Dilbeek. De dag en het uur van de start van de biedingen is 31 augustus om 10 uur, de sluiting van de biedingen is vastgesteld op 8 september om 10 uur en zal via online platform Biddit verlopen.