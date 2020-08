Pajotse verenigingen krijgen 7.000 euro van provincie voor korte keten Amber Gys

06 augustus 2020

16u15 0 Dilbeek Vlaams-Brabant investeert, samen met de Provinciale Landbouwkamer, 7.000 euro in vier initiatieven rond korte keten in het Pajottenland.

Met dit bedrag krijgen de verenigingen Herne Rabarber’t, Cultuur & Samenleven Dilbeek, Pajottenland+ en het Buurtspoorwegmuseum uit Schepdaal een financieel duwtje in de rug voor de organisatie van hun activiteit tijdens de Zomer van de Korte Keten.

“Als er één zaak positief is aan het hele coronaverhaal, is het wel dat heel wat mensen opnieuw de boer om de hoek en zijn hoevewinkel ontdekken”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Vaak gaan ze wandelen of fietsen en ontdekken ze een winkeltje dat ze niet kennen. In onze provincie wonen heel wat producenten die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun product. En dat proef je ook.”