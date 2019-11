Overweg in Groot-Bijgaarden krijgt nieuw verkeersbord dat bestuurders moet sensibiliseren de sporen altijd vrij te houden Tom Vierendeels

24 november 2019

17u37 2 Dilbeek De spooroverweg aan het station van Groot-Bijgaarden zal uitgerust worden met een nieuw verkeersbord om bestuurders te waarschuwen voor het blokkeren van de sporen. Het gaat om een proefproject aan negen Vlaamse spooroverwegen.

Volgens Infrabel is meer dan de helft van het aantal ongevallen aan overwegen te wijten aan het niet respecteren van de verkeersregels, slalommen tussen de slagbomen en het negeren van het rode verkeerslicht. “In de periode 2014-2018 hebben we gezien dat ruim een derde van de ongevallen aan overwegen wordt veroorzaakt door onvoorzichtigheid van de weggebruikers waaronder filevorming: de overweg oprijden zonder zeker te zijn dat je hem tijdig kan verlaten”, aldus Infrabel. Heel wat bestuurders komen bij het filerijden stil te staan op de sporen, het zogenaamde ‘blocking back’-principe. Het is verplicht om net zoals bij een kruispunt ook de treinsporen vrij te houden bij filevorming.

Om bestuurders te sensibiliseren om niet stil te staan op de sporen en altijd het spoor vrij te laten, komen aan overwegen in Gent, Izegem, Kuringen, Rotselaar, Groot-Bijgaarden, Lier, Nijlen, Herentals en Niel een tot vier borden met het pictogram, in functie van de specifieke situatie. Aan de overgangen in kwestie zijn er al vaker ongevallen geweest of werden al meermaals de slagbomen afgereden.

Evaluatie

“Het huidige proefproject aan deze overwegen zal door ons worden geanalyseerd”, klinkt het bij Infrabel. Verkeersinstituut Vias zal ook het gedrag van de weggebruikers aan een aantal overwegen in kwestie evalueren. Nadien bekijkt Infrabel “of het opportuun is om in een tweede fase en op termijn eventueel nog andere overwegen hiermee uit te rusten”.

In de eerste tien maanden van het jaar waren er 37 ongevallen aan overwegen in heel het land: 24 op het publieke spoornet en 13 in de havens. Bij die ongevallen lieten zes mensen het leven en raakten zeven anderen zwaargewond. Een jaar eerder waren er na tien maanden 32 ongevallen (negen in de havens) met in totaal zeven doden en drie zwaargewonden.