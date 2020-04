Overtreders gedragsregels Wolfsputten krijgen binnenkort te maken met maatregelen: “Honden laten zwemmen

in de poelen kan écht niet" Amber Gys

22 april 2020

17u42 0 Dilbeek Het afgelopen weekend werd natuurgebied Wolfsputten dankzij het goede weer een druk bezochte plek in Dilbeek. Natuur en Bos en de gemeente Dilbeek merkten echter dat de gedragsregels niet worden gerespecteerd. Daarom zal er extra toezicht komen van de boswachters en de lokale politie in het Dilbeekse natuurgebied.

Door de coronamaatregelen komen heel wat mensen wat meer buiten. Ze gebruiken hun tijd om te wandelen in de natuurgebieden in eigen streek. Zo zijn ook de Wolfsputten tegenwoordig een bekende plek waar mensen graag gaan wandelen. Maar dat wandelen heeft niet enkel voordelen. Natuur en Bos merkt dat de gemaakte afspraken en gedragsregels niet gerespecteerd worden. Deze hangen nochtans duidelijk op aan de ingang van het natuurgebied. Wolfsputten is een negentig hectare groot natuurgebied waar het nu in de poelen wemelt van leven aangezien het de voortplantingsperiode is. Daarom mogen honden absoluut niet in dat water zwemmen.

Ongepast gedrag

Het afgelopen weekend werd het mooie natuurgebied, met dank aan het goede weer en de coronasituatie, erg druk bezocht door heel wat Dilbekenaren. “Het gedrag van sommige bezoekers was echter meer dan ongepast”, laat de boswachter van het natuurgebied weten. Mensen liepen overal kriskras door alle planten heen, ook in de zones waar niet mag gewandeld worden.

In dit natuurgebied groeien unieke voorjaarsbloeiers zoals de wilde narcis, daslook en boshyacint. Die verdragen geen enkele vorm van betreding De boswachter van Wolfsputten

Maar daar bleef het niet bij. Ook de fietsers konden zich er niet aan de afspraken houden. Zo zag de boswachter meerdere keren fietsers die tussen de wandelaars slalomden waar het zelfs verboden was om te fietsen. “In dit natuurgebied groeien unieke voorjaarsbloeiers zoals de wilde narcis, daslook en boshyacint. Die verdragen geen enkele vorm van betreding. Meerdere hooilandjes zijn niet toegankelijk omdat er verschillende dieren op de grond broeden. Deze zijn erg kwetsbaar in de lente.”

Loslopende honden

Ook werd opgemerkt dat honden werden uitgelaten zonder leiband. De boswachter merkte zelfs op dat er honden aan het zwemmen waren in de poelen. “Deze poelen dienen om de populatie van amfibieën te beschermen en te herstellen. Zeker niet om honden in te laten zwemmen”, laat de boswachter weten. “In de Wolfsputten zijn twee losloopzones waar honden naar hartenlust mogen rondcrossen. Maar in de rest van het gebied moeten honden aan de leiband uit respect voor de natuur en de andere bezoekers.”

Zowel de boswachters als de lokale politie zullen erop toekijken dat de gedragsregels in de toekomst worden gerespecteerd. Om alles nog duidelijker aan te geven, zullen extra instructieborden worden geplaatst.