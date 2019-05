Oudervereniging Lagere School Regina Caeli houdt opvallende verkeersactie: knuffelbeertjes voor kinderen, 'boze' brief voor ouders Michiel Elinckx

21 mei 2019

11u16 2 Dilbeek De Oudervereniging Lagere School Regina Caeli heeft deze ochtend een ludieke verkeersactie opgezet. Rond de omgeving van de kleuter- en lagere school werden knuffelbeertjes met een boodschap verspreid. De oudervereniging wil ouders bewustmaken over hun rijgedrag tijdens de ochtend- en avondspits.

Meer dan 2.000 leerlingen gaan iedere ochtend naar de school in Regina Caeli. In de Kaudenaardestraat zijn drie scholen gevestigd: Regina Caeli secundair, de lagere afdeling en de kleuterschool. In de smalle straatjes rond de scholen loopt het verkeer telkens vast. De gemeente Dilbeek voerde reeds enkele maatregelen in, zoals een aanbevolen rijrichting. Maar dat lijkt niet te helpen: de oudervereniging ziet ‘s ochtends steeds meer gevaarlijke toestanden rond de scholen.

Knuffelberen op voetpaden

Om ouders bewust te maken, lanceerde de Oudervereniging Lagere School Regina Caeli een opmerkelijke actie. “Op de voetpaden legden we knuffelbeertjes neer”, vertelt voorzitster Muriel Pletsers. “Bedoeling is dat de kinderen de knuffelberen oprapen en het briefje, dat daaraan vastgeniet is, aan de ouders geven. Op de brief staan er vijf punten om een veilige schoolomgeving te krijgen.”

Zoenzones

De oudervereniging wijst erop dat de straten rond de scholen een zone 30 is. Daarnaast spelen de Kiss and Ride-zones een grote rol. “Parkeer niet op de zoenzones aan de kleuterschool en de speelplaats van de lagere school”, zegt Pletsers. “Enkel als je je kind meteen afzet, mag je die zones gebruiken. Wie wil parkeren, kan dat op de reglementaire plaatsen. Automobilisten voeren best ook geen gevaarlijke manoeuvres uit, zoals een u-bocht maken. Dat is niet onreglementair, maar kleine kinderen en jonge fietsers zijn niet altijd zichtbaar. Zo’n manoeuvre creëert een gevaarlijke verkeerssituatie. Daarom vragen wij ook om de aanbevolgen rijrichting rond de scholen te respecteren.”

Mentaliteitsverandering

Tot slot wijst de oudervereniging op het gebruik van de parking van de Colruyt. “Er is al enkele jaren een akkoord met Colruyt dat ouders zich mogen parkeren op hun site”, aldus Pletsers. “Ze moeten slechts vijf minuten wandelen om hun kind aan de schoolpoort af te zetten. Blijkbaar is dat te veel gevraagd voor ouders, die hun oogappel vlak voor de schoolpoort droppen. Het gemeentebestuur en de schooldirectie hebben al maatregelen ondernomen, het is nu aan de automobilisten om hun mentaliteit aan te passen.”

Propere lei op 1 september

De oudervereniging zal de komende maanden nog enkele acties op touw zetten. De start van het nieuwe schooljaar is hun ultiem doel. “Op 1 september hopen we dat de boodschap definitief is aangekomen, en dat we dan met een propere lei kunnen starten. Er moet dringend iets veranderen. De veiligheid van de kinderen staat op de eerste plaats.” Intussen blijft de Oudervereniging Lagere School Regina Caeli rond tafel met zitten met de verschillende partijen om mogelijke maatregelen te voorzien in de toekomst.