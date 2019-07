Organisatie Vijverfestival kijkt terug op twee dolle dagen: “Minder zwerfvuil, evenveel plezier” Familiefestival kon rekenen op 10.000 bezoekers Michiel Elinckx

14 juli 2019

15u53 2 Dilbeek Het Vijverfestival zit er weer op. De organisatie kan met een positief gevoel terugkijken op de voorbije twee dagen. De herbruikbare eetbakjes wierpen zijn vruchten af. “Er was opvallend minder zwerfvuil op en rond het festivalterrein”, zegt woordvoerster Ciska De Man.

Een eerste positieve vaststelling voor het Vijverfestival: de voorspelde regen is grotendeels uitgebleven. Tijdens de twee avonden was het gezellig toeven aan het kasteeldomein van Dilbeek. Vrijdag werd het festival met een knal op gang gebracht. De mannen van Freaky Age speelden voor een laatste keer een thuismatch. De Ternatse band zet er in september een punt achter. Zaterdag was De Mens één van de grote overwinnaars. Een bomvolle weide zag hoe frontman Frank Vander linden het beste van zichzelf gaf. “Tijdens De Mens zag je geen enkel grassprietje op de weide”, vertelt Ciska De Man van het Vijverfestival. “Vorig jaar was er een hittegolf. Toch kon deze editie het aantal bezoekers evenaren. Volgens de eerste schattingen kwamen er 10.000 festivalgangers naar het centrum van Dilbeek.”

Milde temperaturen

Nog een opmerkelijke conclusie: er werd meer gedronken en gegeten. “Door de milde temperaturen kwamen meer gezinnen naar de befaamde vijver. Iedereen kon genieten van verschillende eetstandjes, die gerechten serveerden vanuit alle hoeken van de wereld", klinkt het.

Herbruikbare eetbakjes

Meer eten, maar wel minder zwerfvuil. Voor het eerst lanceerde het Vijverfestival herbruikbare eetbakjes. De organisatie wilde zijn ecologische voetafdruk nog kleiner maken. “En dat is ook gelukt”, aldus De Man. “Tijdens de opruim lag er opmerkelijk minder afval op de grond. De reacties van de festivalgangers waren ook unaniem positief. De mensen zijn bezig met deze problematiek en vinden het goed dat ons festival zijn steentje bijdraagt. Of we het volgend jaar opnieuw gaan doen? Dat moeten we de komende maanden analyseren. Er zijn dingen die beter konden. Voor veel mensen was het bijvoorbeeld verwarrend dat ze de eetbakjes konden terugbrengen, maar de bekers niet. Daar moeten we zeker iets op vinden. Voor de organisatie van de herbruikbare eetbakjes gingen we in zee met Durapack. De komende maanden zullen we met hen analyseren hoe dit project verliep.”

Verdergaan op elan

De organisatie spreekt van een feilloze editie, zonder grote problemen. Aan de ingang werden festivalgangers, net als vorig jaar, gecontroleerd door een bewakingsfirma. Volgend jaar wil het Vijverfestival verdergaan op zijn elan. “We kunnen alleszins spreken van een topeditie”, besluit De Man.