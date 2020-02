Opvallend: leerlingen Don Bosco Groot-Bijgaarden krijgen buiten les op Dikketruiendag Amber Gys

11 februari 2020

14u09 2 Dilbeek De leerlingen van Don Bosco Groot-Bijgaarden krijgen vandaag les op de speelplaats van hun school. Het is al het tweede jaar op rij dat de werkgroep van de school MOS (Milieu Op School) dit initiatief doorvoert, al maakt de stevige wind het opletten wat moeilijker.

De werkgroep MOS werd opgericht in samenspraak met de leerlingen en leerkrachten van de school. Het moet de leerlingen leren om bewuster om te gaan met het klimaat. “In plaats van de temperatuur in de klassen een graadje lager te zetten, hebben we vier buitenklassen gemaakt op de speelplaats. De klassen werken met een beurtrolsysteem zodat enkele klassen de kans krijgen om buiten de les te volgen. Doorheen de dag wordt pompoensoep uitgedeeld om de leerlingen op te warmen”, vertelt pedagogisch directeur Dirk Pint.

Storm

Een opvallend initiatief, zeker nu de naweeën van storm Chiara te voelen zijn. De leerlingen hebben zich goed uitgedost om zich te weren tegen de stevige wind. “Zowel bij de leerlingen als de bij de ouders wordt dit heel goed onthaald. We merken wel dat de kinderen die de lessen buiten niet mogen volgen jaloers zijn (lacht). We kunnen via dit initiatief de leerlingen actiever maken en zorgen dat ze hun leerkracht in een andere omgeving leren kennen”, aldus leerkracht en lid van MOS Matthias Haeck.

Werkgroep MOS heeft dit jaar nog enkele projecten op poten gezet. “Leerlingen met strafstudie moeten de speelplaats schoonmaken in plaats van binnen in een lokaal zitten. We zorgen binnen enkele weken ook voor een waterinstallatie waarbij de kinderen zelf hun drinkbus moeten meebrengen en deze kunnen vullen”, vult Haeck aan.