Opnieuw werken aan waterleiding op N8, verkeerssituatie sterk gehinderd Amber Gys

22 april 2020

16u39 2 Dilbeek Op de drukke Ninoofsesteenweg in Dilbeek zijn er momenteel opnieuw werken aan de gang aan de waterleidingen. Volgens Farys gaat het om de reparatie van een lek, waarna de weg binnenkort opnieuw opengesteld kan worden. Dit zijn de zoveelste werken aan diezelfde waterleiding, het gaat om dezelfde toevoer Op de drukke Ninoofsesteenweg in Dilbeek zijn er momenteel opnieuw werken aan de gang aan de waterleidingen. Volgens Farys gaat het om de reparatie van een lek, waarna de weg binnenkort opnieuw opengesteld kan worden. Dit zijn de zoveelste werken aan diezelfde waterleiding, het gaat om dezelfde toevoer als die aan de Stationsstraat

Op de Ninoofsesteenweg (N8) richting Ninove zijn er momenteel opnieuw werken aan de gang aan de waterleiding. Onlangs zorgden diezelfde werken voor een maandenlange verkeershinder. “De impact zal normaal gezien niet zo groot zijn als de vorige keer”, laat Bruno Pessendorffer, de woordvoerder van Farys, weten. “Dankzij de nettesten op de Bergensesteenweg in Anderlecht, ondervonden we dat er mogelijk een waterlek zou zijn ter hoogte van de stelplaats van De Lijn in Dilbeek.” Volgens Farys worden de komende dagen een tiental meters van de toevoerleiding vervangen.

Door de herstellingswerken is de Ninoofsesteenweg (N8) richting Ninove afgesloten ter hoogte van de stelplaats van De Lijn waardoor het verkeer wordt omgeleid via de rijstroken richting Brussel. De bewoners vrezen opnieuw voor problemen met de waterdruk. Op Facebook circuleren al heel wat berichten van inwoners die te maken krijgen met verminderde druk en verkleurd water. “Dat komt omdat er te veel lucht in de buizen is gekomen. Niets om voor te vrezen”, klinkt het bij Farys. De verkleuring zou in de loop van de komende dagen opgelost moeten zijn, alsook de verminderde waterdruk.