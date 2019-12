Opnieuw problemen met waterdruk na technisch defect aan pompinstallatie Tom Vierendeels

23 december 2019

18u13 5 Dilbeek Inwoners uit Dilbeek en Lennik kregen afgelopen weekend opnieuw te kampen met verminderde waterdruk. Oorzaak was een technisch probleem, maar dat zou volledig verholpen moeten zijn. Volgens De Watergroep zouden zich nu geen problemen meer mogen stellen.

“Het klopt dat de pompinstallatie zondag rond 12 uur even uitviel door een technisch defect, maar na een half uur was alles opnieuw verholpen”, zegt Raissa Verstrynge, woordvoerster bij De Watergroep. “Tijdens dat half uur kunnen mensen op hoger gelegen punten minder waterdruk ervaren hebben.” Er kan geen bevestiging worden gegeven, maar mogelijk kreeg de generator die de pomp aanstuurt niet voldoende diesel meer. Maandag werd een grote dieseltank geplaatst die de generator van brandstof moet voorzien.

De problemen met het drinkwater in Dilbeek, Lennik en ook een deel van Sint-Pieters-Leeuw begonnen eind november door twee lekken in een transportleiding van Farys. De Watergroep takt van die leiding af om klanten van water te voorzien en plaatste noodverbinding om die toevoer te verzekeren. Toch bleek dit niet voldoende en na overleg begin vorige week werd beslist om een mobiele pomp in Lennik te plaatsen die vrijdag in dienst werd genomen.