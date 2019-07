Opnieuw prijs! Sluikstort van bouwmaterialen aan Armveldweg Michiel Elinckx

15 juli 2019

15u40 2 Dilbeek Er is opnieuw een groot sluikstort op Dilbeekse grondgebied. Deze keer liggen er verschillende vuilniszakken in een weide langs de Armveldweg in Sint-Anna-Pede.

Een tiental vuilniszakken ligt sinds enkele dagen in de berm van de Armveldweg. In de zakken zitten kilo’s bouwmaterialen. Wie de dader is, is momenteel niet geweten. Het is niet de eerste keer dat er een sluikstort is op Dilbeeks grondgebied. Enkele weken geleden lagen honderden kilo’s fruit op een fietspad aan de Ninoofsesteenweg.