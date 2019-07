Openluchttentoonstelling 'Blik van Bruegel' lokt 19.000 bezoekers Michiel Elinckx

16 juli 2019

16u03 2 Dilbeek De tentoonstelling ‘Blik van Bruegel’ is voorlopig door 19.000 wandelaars bezocht. Dat werd meegedeeld door de organisatie.

Het bezoekerscijfer is slechts een inschatting. Mogelijk zijn er al meer wandelaars gepasseerd, aangezien de wandeling gratis is. De Blik van Bruegel is een wandelroute van zeven kilometer doorheen het landschap van Sint-Anna-Pede en omstreken. Op de route zijn er vijftien kunstwerken geplaatst van hedendaagse kunstenaars, die zich lieten inspireren tot Bruegel. De wandeling werd op 7 april plechtig geopend. Wie de kunstwerken nog wil ontdekken, heeft nog tijd tot en met 31 oktober.