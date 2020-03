Open Vld Dilbeek wil dat er efficiënter gewerkt wordt binnen dienst Vrije Tijd Amber Gys

09 maart 2020

15u37 4 Dilbeek De Dilbeekse partij Open VLD maakt zich grote zorgen over de inefficiënte werking binnen de dienst Vrije Tijd. Het nakende vertrek van de directeur maakt de situatie binnen de Algemene Vergadering er niet makkelijker op.

Volgens bestuurslid van Open VLD Alain Yeli-Monkenya is er een tweeledig probleem. “De cijfers van de jaarrekeningen moeten duidelijker opgesteld worden, er wordt nu inefficiënt gewerkt. Ook moeten we proberen om de burgerparticipatie te versterken, de toekomst van de adviesraden binnen Dilbeek is nog niet duidelijk.”

Betere werking

Volgens de Open VLD-partij kan er pas efficiënt gewerkt worden wanneer er wordt overgegaan naar één EVA in plaats van twee. Onder die EVA is er plaats voor één bestuursorgaan in plaats van twee. Daaronder zijn er twee verschillende Algemene Vergaderingen. “De insteken en onderwerpen van de vzw’s Cultuur en Sport zijn totaal verschillend van elkaar op verschillende gebieden”, vult Yeli-Monkenya aan. Zij missen vooral een uitgewerkt Huishoudelijk Reglement om te kunnen voldoen aan de nieuwe vzw-wetgeving. “Wij zien wel mogelijke synergieën op vlak van personeelsbeheer, financiën en ondersteunende diensten.”

De partij zal een objectieve doorlichting vragen van de twee organisaties die daarna zal worden voorgelegd aan het schepencollege. Ze willen nu vooral dat de adviesraden bij elkaar worden geroepen zodat de taken beter omschreven kunnen worden. “De vrijwilligers van de raden willen graag meer inspraak en niet enkel beslissingen van de gemeente uit. Een correcte taakomschrijving van de nieuwe bevoegdheden zijn gezonde principes van een goed bestuur”, besluit Yeli-Monkenya.