Oosthoek Live breidt uit met tweede podium (in samenwerking met radiozender BRUZZ) Michiel Elinckx

18 september 2019

16u38 2 Dilbeek Oosthoek Live zal bij de komende editie een tweede podium plaatsen op het terrein. Op die manier zal het festival buiten de tent extra ruimte creëren voor de muziekliefhebbers. Voor dat tweede podium werkt de organisatie samen met de Brusselse radiozender BRUZZ.

Het tweede podium zal zich op het grasveld van het festivalterrein bevinden, buiten de tent. Het is de eerste keer in 31 jaar dat de organisatie zo’n uitbreiding uitvoert. Het buitenpodium zal worden ingevuld door het Brusselse radiostation BRUZZ. Liefhebbers van elektronische muziek kunnen hier terecht voor een stevige portie techno en house. Daar zorgen de crew van ‘We Bring You’ (Fuse) voor, samen met dj’s Gianni Gelato (BRUZZ-dj) en Thom Leblanc (BRUZZ-dj). De gekende BRUZZ-bus, die vroeger ook al door FM Brussel werd gebruikt op festivals, zal nu dus terug te vinden zijn op Oosthoek Live.

Situatie vermijden

Met de uitbreiding van het festivalterrein wil de organisatie nu meer ruimte creëren. “Dit is een logisch gevolg voor ons festival, gezien het almaar stijgende bezoekersaantal”, zegt organisator Hendrik Diegenant. “Vorig jaar dachten we er uit veiligheidsoverwegingen even aan om festivalgangers te weigeren aan de ingang van de fuif. Die situatie willen we dit jaar vermijden.”