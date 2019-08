Oorzaak massale vissterfte nog altijd niet geweten, stank dode vissen niet te harden Michiel Elinckx

26 augustus 2019

16u21 2 Dilbeek Het is nog altijd niet geweten waardoor vier ton vis gestorven is in de spaarvijver van Zierbeek. Burgemeester Willy Segers (N-VA) heeft contact opgenomen met de aannemer, maar die ontkent dat het producten gebruikt heeft bij de werken. “Het is woord tegen woord”, zegt Segers.

Duizenden vissen stierven afgelopen weekend in de spaarvijver van de Zierbeek. De ware reden achter de massale sterfte, is nog niet geweten.

Eigenaar Guy Vermeiren denkt dat wegenwerken aan de Jan de Trochstraat, die aan de vijver ligt, een rol spelen. Burgemeester Segers betwijfelt dat. “De aannemer beweert dat het geen producten heeft gebruikt tijdens de werken”, aldus Segers. “Er is enkel met water gefreesd. Daar is niets abnormaal gebeurd. Het is dus woord tegen woord. Erg moeilijk om te bewijzen wie de schuldige is.”

Privédomein

De gemeente Dilbeek kan Vermeiren ook niet echt helpen. Aangezien de vijver zich op privédomein bevindt, moet de eigenaar initiatief nemen. “We zullen hem natuurlijk helpen, maar het is niet onze taak om deze zaak in handen te nemen. Onze milieudienst is maandagmorgen wel langs geweest om de situatie te bekijken. Er is heel wat geurhinder voor de omwonenden. Dat moet zo snel mogelijk verholpen worden.”

Geen Rendac

Intussen drijven er steeds meer dode vissen aan het wateroppervlak van de vijver. Vermeiren probeert hulp te zoeken, maar vindt vooralsnog geen oplossing. “Ik heb onder meer naar Rendac gebeld, maar ook daar kunnen ze mij niet helpen. Er zijn niet alleen dode vissen, maar ook palingen die het leven lieten. Mensen komen langs en kunnen hun ogen niet geloven. De brandweer draagt op om de vissen te laten drijven, maar door het warme weer onstaat er een gigantische stank. De buurtbewoners brengen gelukkig begrip op voor de situatie. Ik kan hier niets aan doen, dat begrijpen ze.”