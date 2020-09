Dilbeek

Het aantal coronabesmettingen in Dilbeek steeg de voorbije dagen zo snel dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ‘alert fase 3’ afkondigt voor de hele gemeente. Verschillende gemeenten in de Vlaamse Rand zitten nu in die fase waaronder ook Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde. Maar wat houdt fase 3 in?