Ontdek Dilbeek met ‘Fabuleuze Speurders Tochten’ Amber Gys

10 augustus 2020

11u31 0 Dilbeek In augustus kan je met je gezin op stap om samen Dilbeek te ontdekken via een wandeling doorheen de gemeente. De wandeltochten worden voorzien met leuke opdrachten voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Door de coronacrisis gaan mensen steeds meer samen op stap met hun gezin. Daarom organiseren de gemeente Dilbeek en JONG in DILBEEK (JinD) samen de ‘Fabuleuze Speurders Tochten’. Deze wandeltochten zitten vol met leuke en uitdagende opdrachten. Er zijn boekje voor speurders van 2 tot 6 jaar en voor de grotere speurders van 6-12 jaar. Deze zijn gratis af te halen in de bibliotheken van Schepdaal, Groot-Bijgaarden en De Wolfsputten alsook in de Welzijnsscampus van Groot-Bijgaarden.

Op het einde van de wandeltocht zullen alle opdrachten opgelost zijn, dan kan je ook kans maken op een leuke prijs. Het strookje op de achterzijde van het boekje kan ingeleverd worden op de afhaalpunten van de boekjes. De route is buggyvriendelijk zodat ook de allerkleinsten uit het gezin kunnen meegenieten. Er zijn 5 verschillende wandelingen waaronder in Dilbeek, Schepdaal, Groot-Bijgaarden, Sint-Ulriks-Kapelle en Sint-Martens-Bodegem en in Sint-Anna-Pede.