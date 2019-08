Ontdek de vernieuwde voorgevel én cafetaria van Dilkom: "Willen beste zwembad van Vlaanderen blijven” Michiel Elinckx

28 augustus 2019

14u36 0 Dilbeek De gemeente Dilbeek heeft ongeveer 100.000 euro geïnvesteerd in de vernieuwing van zwembad Dilkom. Vooral de cafetaria en de voorgevel kregen een nieuwe look. “Daarnaast werd een terras, dat uitgeeft op de Pippezijp, aangelegd”, zegt schepen van Vrije Tijd Anneleen Van den Houte (N-VA).

Van de hel naar de hemel. Op vier jaar tijd groeide Dilkom uit van het kneusje tot het beste zwembad van Vlaanderen. In 2015 moest het zwemcomplex enkele maanden noodgedwongen sluiten na een waterlek. De gevolgen waren desastreus: het hele systeem moest vervangen worden. De gemeente Dilbeek koos meteen om - als eerste van Vlaanderen - een chloorarm zwembad te worden. Vorig week kreeg het pilootproject groen licht van Vlaanderen, waardoor vanaf nu alle Vlaamse zwembaden het systeem kunnen gebruiken. Daarnaast werd Dilkom al verkozen tot het beste zwembad van Vlaanderen.

Beperkt budget

Om die titel nog eens in de verf te zetten, investeerde de gemeente Dilbeek in de cafetaria en het buitengedeelte. “Met een beperkt budget (ongeveer 100.000 euro, nvdr.) konden we cafetaria een nieuwe look geven”, zegt schepen Van den Houte. “De cafetaria is uitgebreid, onder meer met een vergaderruimte. Daarnaast is er een terras, dat uitgeeft op domein De Pippezijp. Dilkom wil een kindvriendelijk zwembad zijn. Dit project past helemaal in het kader. Na de sport kan je hier perfect ontspannen.”

Graffitikunstenaar

Intussen wordt ook het dak vernieuwd, onder meer met de plaatsing van zonnepanelen. In de zwemhal zal er LED-verlichting komen. Maar hét paradepaardje van het project is de vernieuwd gevel van de zwemkom. Schepdaals graffitikunstenaar Jurgen Massagé, beter gekend onder de naam Massi, maakte een meterslang kunstwerk op de voorgevel van Dilkom. “Hij kreeg de opdracht om de voorgevel van het zwembad een nieuw, fris en artistiek uiterlijk te geven. De muur rechts van de ingang verwijst naar de blauwe kleur van het zwembadwater, maar ook naar de kleuren groen, geel en blauw van de nieuwe Dilbeekse logo’s. De frissen kleuren in de linkse muur verwijzen naar De Pippezijp, het aanpalende natuur- en recreatiegebied.”

Stap in goede richting

Het vernieuwde complex werd deze middag plechtig geopend door het gemeentebestuur en vzw Sport en Gezondheid. “Dat Dilkom werd verkozen tot beste zwembad van Vlaanderen, is een eretitel, maar ook een uitdaging”, zegt Bert Maes, voorzitter van vzw Sport en Gezondheid. “Het is een signaal dat we niet mogen blijven stilzitten. De media-aandacht rond het chloorarme zwembad was al ideale reclame voor Dilkom. Hopelijk zetten we, met deze investeringen, opnieuw een stap in de goede richting.”