Ontdek al fietsend hoeve- en streekproducten tijdens Zomer van de Korte Keten in Dilbeek Amber Gys

17 augustus 2020

16u49 0 Dilbeek Tot en met 30 september kan je binnen springen bij Dilbeekse landbouwers en producenten om al hun lekkernijen te ontdekken via een fiets- en wandelroute. De verkoop verloopt via korte keten en wordt rechtstreeks verkocht door land- en tuinbouwers.

De gemeente Dilbeek telt ondertussen maar liefst 36 producenten, verwerkers en verdelers die werken met een korte ketenaanpak. Korte ketenverkoop is een rechtstreekse band tussen jou en de landbouwer of producent. Op die manier kan die laatste zijn prijs, productiemethode en aanbod zelf bepalen. Zo krijg jij verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer, zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval.

Gratis fietsroute

Stel zelf je route samen aan de hand van de fietskaart en ontdek al fietsend hoeve- en streekproducenten in de buurt. Of het nu een ijsje met hoevemelk, een lunch met lokale producten of een lokaal streekbiertje is. Er kan ook afgeweken worden van het uitgestippelde knooppuntennetwerk, zo kan je op eigen initiatief binnen springen bij een zelfplukboerderij of een lokale imker.

Verschillende kunstenaars steunen de Zomer van de Korte Keten en versierden de ramen van de Kasteelhoeve, bibliotheek De Wolfsput, Westrand, Lou’s Plek, Oxfam Wereldwinkel en De Beleefhoek met illustraties. De kaart kan je ophalen bij één van de deelnemende handelaars of downloaden via de website van CC Westrand.