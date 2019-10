Onderneming opstarten? Inspiratiecafé geeft een eerste duwtje in de rug Michiel Elinckx

20 oktober 2019

19u18 0 Dilbeek Op donderdag 14 november wordt een eerste inspiratiecafé voor ondernemers georganiseerd.

Enkele ondernemers - die het elk op hun manier hebben aangepakt - komen langs met hun verhaal. Zij praten over de do’s en don’ts, het vallen en weer opstaan, maar vooral over hun passie voor het ondernemerschap. Om 19 uur starten de activiteiten, na de lezingen is er een netwerkdrink met hapjes. De inspiratieavond vindt plaats in de vestiging van Fosbury & Sons langs de Alfons Gossetlaan. Toegang gratis, maar inschrijven via tom.broekmans@unizo.be