Oeps... Vrouw vergeet strijkijzer uit te zetten: brandweer moet uitrukken op kerstdag Tom Vierendeels

26 december 2019

14u37 2 Dilbeek De brandweerzone Vlaams-Brabant West moest op kerstdag uitrukken voor een brand in een appartement op de Ninoofsesteenweg. Op de tweede verdieping was een strijkijzer met -plank in brand gevlogen. De schade bleef beperkt en alle bewoners mochten na de interventie opnieuw naar binnen.

Het vuur op de tweede verdieping van het appartementsgebouw aan de grens met Molenbeek werd woensdagavond kort voor 22 uur ontdekt. De brandweer snelde ter plaatse en stelde binnen vast dat het voornamelijk om een smeulbrand ging. De bewoonster was in de voormiddag vertrokken, maar was vergeten haar strijkijzer uit te zetten. Hierdoor stonden strijkijzer en strijkplank ‘s avonds in brand. Veel blussen diende de brandweer ook niet te doen. Na een verdere controle en verluchting mocht iedereen opnieuw naar binnen. De bewoonster van het getroffen appartement was sowieso al van plan de nacht elders door te brengen.