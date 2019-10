Odisee Hogeschool viert vijfde verjaardag... met gehaktballen van Balls and Glory Michiel Elinckx

09 oktober 2019

15u42 1 Dilbeek Afgelopen namiddag vierde Odisee feest samen met haar studenten. De hogeschool bestaat dit jaar namelijk exact 5 jaar. Voor die gelegenheid trommelde Odisee tv-kok Wim Ballieu op, bekend van gehaktballenketen Balls & Glory en het tv-programma Goe Gebakken.

“Voor onze vijfjarige bestaan willen we onze studenten op Campus Dilbeek in de watten leggen met een echte Balls & Glory-lunch van Wim Ballieu, tegen een studentikoze prijs”, vertelt Harry Parys, directeur Student & Talent van hogeschool Odisee. “Met deze actie verwennen we onze studenten ter ere van 5 jaar Odisee. We hebben al een succesvol personeelsfeest achter de rug, en op deze manier willen we ook een iets speciaals doen voor onze studenten, die natuurlijk de kern van onze hogeschool vormen.” Naast Wim Ballieu zakken ook topchefs Davy Schellemans (Campus Aalst en Sint-Niklaas), Olly Ceulenaere (Technologiecampus Gent) en Nicolas Decloedt (Campus Brussel) af naar een Odisee-campus. Wim Ballieu serveerde de befaamde gehaktballen uit een foodtruck, die voor de gelegenheid werd geparkeerd in de binnentuin van de Odisee Hogeschool.