Nu ook 'Silly Walk-zone' aangelegd door twee zussen in Dilbeeks straatbeeld: "Het is een hilarisch uitzicht"

28 april 2020

15u54 5 Dilbeek Jade en Rune, twee zussen uit Dilbeek, hebben afgelopen week hun eigen ‘Silly Walk-zone’ aangelegd. Ze hopen dat de mensen hun voorbeeld zullen volgen om de dagen toch wat extra humor te geven. Het idee kwam overgevlogen uit Engeland, een knipoog naar de beroemde Monty Python-sketch ‘The Ministry of Silly Walks’.

Twee zussen uit Dilbeek, Rune (16) en Jade (21) Vandenbussche, maakten hun eigen ‘Silly Walk-zone’ in Schepdaal ter hoogte van de Schapenstraat en Keitskestraat. “Zo worden de wandelingen voor onze deur voor iedereen wat amusanter”, vertellen de zussen. “Sinds het begin van de quarantaine passeren er hier meer voetgangers dan ooit. We wonen langs een doodlopende landweg waardoor ze steeds op hun stappen moeten terugkeren.”

De meiden hopen dat meer mensen in Dilbeek én België zo'n zones gaan aanleggen. “Want het is een hilarisch uitzicht”, lachen ze. Ze hebben een Instagrampagina ‘silly.walk.flanders’ aangemaakt waar iedereen zijn gekste stapjes of zones op kan delen. “Voetgangers die onze zone tegenkomen zien een QR-code aan het bord, als ze die scannen komen ze rechtstreeks op die pagina terecht. Zo maken we 1 grote bundel van alle Silly Walks en hopen we deze coronatijden wat op te vrolijken.”

Ze maakten eerder al een promofilmpje met het volledige proces én de leukste beelden van enkele voorbijgangers.



