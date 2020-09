Nog geen besmettingen in Dilbeekse kinderdagverblijven: “Richtlijnen wordt goed opgevolgd” Bart Kerckhoven

13 september 2020

09u30 0 Dilbeek De kinderdagverblijven van de gemeente Dilbeek blijven voorlopig coronavrij. “In overleg met het team Welzijn hebben wij de richtlijnen van Kind & Gezin goed gevolgd.”, zegt schepen van Welzijn Walter Zelderloo (Open Vld).

Tijdens de Corona-periode was er een lagere bezetting van baby’s en peuters in de gemeentelijke kinderdagverblijven. “Dit kwam voornamelijk omdat in de beginperiode de kinderopvang alleen beschikbaar was voor kinderen van ouders met een job in een cruciale sector, zoals medische zorginstellingen en veiligheidsdiensten. De kinderopvang bleef ook open voor kinderen in een onveilige thuissituatie.”

Alle medewerkers van de gemeentelijke kinderdagverblijven bleven wel actief. “Wanneer de onthaalouder of hun partner bij de patiëntengroepen horen die een hoger risico lopen op complicaties, veroorzaakt door die virus, dan werd de opvang tijdelijk gesloten.”

Compensatie

Wanneer kinderen in deze periode afwezig zijn hoeven de ouders daarvoor niet te betalen. Kind en Gezin heeft een compensatieregeling uitgewerkt voor het verlies aan inkomsten met de VZW Gemeentelijke kinderopvang. “Hierdoor zal de financiële impact voor de gemeente Dilbeek eerder beperkt zijn. Tot op heden zijn er geen besmettingen in onze kinderdagverblijven gemeld. Samen met het team Welzijn blijven we inspanningen leveren om de hygiëne en veiligheid bij kinderen en personeel te garanderen”, aldus Zelderloo nog in een persmededeling.