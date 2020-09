NMBS verkoopt voormalige stationsgebouw van Dilbeek Amber Gys

02 september 2020

15u05 0 Dilbeek De NMBS gaat over tot de verkoop het voormalige stationsgebouw samen met de bijhorende stationswoning in Dilbeek via ImmoWeb. Geïnteresseerden kunnen starten met bieden van 239.000 euro.

Het spoorwegstation aan de Stationsstraatwerd rond 1880 gebouwd en diende als lijn tussen Brussel-Denderleeuw. Op deze spoorlijn werden in de jaren 1860 verschillende stations geopend. Volgens de investaris van onroerend erfgoed werden er van dit type station in totaal negen gebouwd waaronder ook het nog bewaarde station van Sint-Martens-Bodegem. Het gebouw staat al enkele jaren leeg, dus dat het gebouw nu verkocht wordt, was al langer te verwachten. “Dit charmant, vrijstaand gebouw is gelegen in een rustige woonwijk”, klinkt het op ImmoWeb. “Deze bevindt zich kort bij alle voorzieningen en de snelwegen E40 en E19. Het pand is toe aan renovatie, maar heeft veel potentieel.” Biedingen zijn mogelijk vanaf 239.000 euro en kan tot 30 oktober 2020.

