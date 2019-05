Ninoofsesteenweg twee maal onderbroken: gemeente verwacht ernstige hinder Michiel Elinckx

22 mei 2019

15u48 13 Dilbeek Op twee plaatsen op de Ninoofsesteenweg (N8) wordt de komende weken hinder verwacht door werken.

In de buurt van het kruispunt met de Kaudenaardestraat worden vanaf 23 mei dringende rioleringswerken onder het fietspad in de richting van Brussel uitgevoerd. Om die herstellingen veilig te laten verlopen, moet een veiligheidszone worden afgebakend door een rijstrook af te sluiten ter hoogte van de werken over een afstand van 100 meter. Tot 31 mei blijft een rijstrook afgesloten.

Maanden hinder

In de andere rijrichting zal de hinder aanzienlijk langer duren. Ter hoogte van de stelplaats van De Lijn in de richting van Ninove moet een waterlek worden hersteld. Ook hier wordt een rijstrook afgesloten over een korte afstand. De werken duren van 31 mei tot vermoedelijk begin augustus. Om de in- en uitritten van bussen aan de stelplaats veilig te laten verlopen, worden de verkeerslichten tijdelijk verplaatst.