Nieuw Vlaams regeerakkoord levert extra financiële ademruimte op: Dilbeek krijgt 3,8 miljoen euro extra Michiel Elinckx

04 oktober 2019

14u30 0 Dilbeek In het nieuwe Vlaams regeerakkoord staat dat de gemeente Dilbeek een financiële steun krijgt van 3,8 miljoen euro.

“Enerzijds is er de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage van de ambtenarenpensioenen”, zegt schepen van Financiën Luc Deleu (Open VLD). “De Vlaamse regering neemt 50 procent van de factuur op zich - goed voor 2,5 miljoen euro.”

Open ruimte

Anderzijds is er een nieuw Open Ruimte Fonds. “Het fonds voorziet extra middelen om de open ruimte op het Dilbeekse grondgebied te onderhouden. De Vlaamse tussenkomst bedraagt 1,3 miljoen euro. Beide bedragen zijn verspreid over een hele legislatuur. De financiële proberen van de gemeente is daarmee niet opgelost, maar het toegekende bedrag geeft extra investeringscapaciteit”, besluit Deleu.