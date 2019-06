Nieuw centrum officieel ingehuldigd met avondmarkt: "Alles doen om weer leven in de brouwerij te krijgen” Michiel Elinckx

22 juni 2019

11u08 4 Dilbeek Het Dilbeeks centrum werd vrijdagavond officieel ingehuldigd met een avondmarkt. Handelaar halen opnieuw opgelucht adem: de winkelstraten zijn weer optimaal bereikbaar én in een nieuw jasje gestoken. “Wat we nu moeten doen? De klanten terug naar het centrum lokken”, zegt Guido Kestens van DUO Dilbeek.

Vrijdagavond was er een avondmarkt met tal van activiteiten. Het was de eerste editie van de avondmarkt rond de Verheydenstraat, maar de organisatoren kunnen terugblikken op een geslaagde editie. Honderden mensen kuierden langs de kraampjes in de Verheydenstraat, Kasteelstraat, St-Alenalaan, Spanjeberg en de Oudesmidsestraat. Schepen van Lokale economie Paul Vanden Meerssche (Open VLD) en het schepencollege knipte officieel het lintje door om het centrum in te huldigen. Daarna volgde in een wandeling doorheen de nieuwe straten, met de fanfare op kop.

Nieuw elan

Schepen Vanden Meerssche bedankte de handelaars voor hun geduld. “Het is een moeilijke periode geweest”, aldus Vanden Meerssche. “Toch zijn de handelaars geduldig geweest. De herinrichting geeft een nieuw elan aan het centrum. Deze plek moet weer bruisen in de toekomst.”

Leven in de brouwerij

De herinrichtingswerken namen meer dan een jaar in beslag. De straten van het Dilbeekse centrum waren ettelijke maanden onbereikbaar voor voertuigen. Nu alles achter de rug is, wil ondernemingsvereniging DUO Dilbeek een volgende stap nemen. “De herinrichting van het centrum is zeker geslaagd”, vertelt voorzitter Guido Kestens. “Iedereen ziet dat dit een grote stap in de goede richting is. We moeten eerlijk zijn: er moest iets gedaan worden, want er was veel leegstand bij de handelspanden. Of het centrum autovrij moest worden? Daar spreek ik me niet over uit. Sommige handelaars zijn voor een autovrije kern, andere zelfstandigen dan weer niet. Deze herinrichting is een eerste stap, maar daar mag het niet bij blijven. We moeten weer leven in de brouwerij krijgen. Met DUO Dilbeek willen we de handelaars zoveel mogelijk bij elkaar brengen. De avondmarkt is een eerste geslaagde activiteit, hopelijk mogen er nog volgen. De mensen moeten de weg terugvinden naar het Dilbeekse centrum.”

Nog meer werken

Met de heropening van het centrum zijn de werken echter nog niet achter de rug. In het najaar volgen dan ook gelijkaardige werken aan de Roelandsveldstraat en Tennislaan. Het voorbereidend studiewerk voor de vernieuwing van de Baron de Vironlaan, Berchemstraat, Moeremanslaan en heel de omgeving van het gemeenteplein, gaan weldra van start. Binnen enkele jaren moeten ook daar de werken van start gaan. Onder meer een gedeelte van het gemeenteplein wordt autovrij gemaakt. Daarvoor werd onlangs een eerste proefopstelling geïnstalleerd.