Nederlands leren? Dat kan via cursussen in Welzijnscampus Michiel Elinckx

16 juli 2019

15u20 3 Dilbeek In september starten er verschillende cursussen Nederlands in de Welzijnscampus van Groot-Bijgaarden.

Wie interesse heeft voor de cursus Nederlands, is op 2 september welkom van 17 uur tot 19 uur in de Welzijnscampus. Dan is er een infomoment over de taallessen. Alle cursussen starten in de loop van september. Samen met het Agentschap Integratie en Inburgering wordt een cursus op maat uitgekozen. Meer info krijg je via het gratis telefoonnummer 0800 123 00 of info@infonl.be.