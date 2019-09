Nagelbijten in overvol supporterscafé De Rustberg, nadien viert heel Schepdaal ‘zilveren Remco’: “Hij overtreft onze stoutste dromen” Michiel Elinckx

25 september 2019

18u12 0 Dilbeek Remco Evenepoel heeft Schepdaal - alweer - eens op zijn kop gezet. Tientallen supporters kwamen woensdagnamiddag samen om te kijken naar de zilveren tijdrit van hun chouchou. Na het exploot was iedereen het over eens: “Hij overtreft onze stoutste dromen”, klinkt het.

Plaats van afspraak was café De Rustberg aan de Scheestraat. De kroeg van Jeannine Massagé zat op een woensdagnamiddag (!) afgeladen vol. Voor de gelegenheid konden die hard-supporters hun held volgen op een groot scherm in een aparte zaal. Een kleine delegatie was, samen met de familie van Evenepoel, aanwezig op het parcours in Yorkshire. Zij vertrokken woensdagochtend op de luchthaven van Charleroi en zullen ook de wegrit op zondag bijwonen. Iedere supporter hoopte op een nieuwe wereldtitel van de ‘Kannibaal van Schepdaal’, en toen die aan zijn tijdrit begon, barstte er een luid applaus los. Tientallen minuten zag het er goed uit voor het 19-jarige supertalent, maar de Australiër Rohan Dennis was uiteindelijk een klasse te sterk.

Schitterend seizoen

Voor veel supporters was het nagelbijten, maar een gouden medaille zat er - net - niet in. Maar dat kon de pret zeker niet bederven. Voor de supporters staat deze zilveren plak gelijk aan goud. “Schitterende prestatie”, vindt supporter Clive, die een hele namiddag aan het scherm gekluisterd zat. “Iedereen had gehoopt op een gouden medaille, maar op zijn leeftijd is dit ongelooflijk. Hij hoefde niets meer te bewijzen. De zege was misschien vandaag te hoog gegrepen, maar zondag is er opnieuw een koers. Why not? Hij maakt zeker kans. Ik heb wel een beetje schrik dat de concurrenten hem in het oog gaan houden. Maar ja, wat maakt het uit? Hij rijdt een schitterend seizoen.”

Geen ontgoocheling

Geen sprake van ontgoocheling in café De Rustberg. De supporters zijn overduidelijk fier op hun poulain. Komende zondag zal er opnieuw een groot scherm opgesteld worden. “Maar eerst gaan we hiervan genieten”, zegt supporter Wim. “Deze prestatie had ik totaal niet verwacht. Ik dacht dat top-10 het hoogst haalbare was. Dat hij zo’n prestatie opnieuw uit zijn mouw schudt, is echt straf. Hij is de beste Belg ooit in een wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand heeft hem dat ooit voorgedaan... En dat op zijn leeftijd. Eentje drinken? Waarschijnlijk zullen er dat wel meerdere zijn.” Het bier vloeide inderdaad rijkelijk in café De Rustberg. Schepdaal maakt zich weer op voor een feestnacht.