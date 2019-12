Na meer dan 200 boetes: Dilbeek plaats betonblokken langs N8 tegen foutparkeerders Tom Vierendeels

11 december 2019

17u56 0 Dilbeek Het gemeentebestuur van Dilbeek heeft betonblokken geplaatst op het voetpad langs de Ninoofsesteenweg aan de filialen van Action en Brantano. Door de werken in de Roelandsveldstraat parkeerden mensen zich zeer asociaal op het voet- en fietspad, met honderden boetes tot gevolg. De situatie wordt verder opgevolgd.

Sinds de start van de werken in de Roelandsveldstraat parkeerden heel wat bezoekers van de winkels in die omgeving op het voet- en fietspad naast de steenweg. “Heel gevaarlijk”, wil Sophie Schuddinck, woordvoerster bij de politiezone Dilbeek benadrukken. “Zowel voor de bestuurders zelf aangezien die amper plaats hebben om uit hun wagen te stappen, maar ook voor de fietsers en voetgangers die soms zelfs genoodzaakt waren om de steenweg op te stappen.” De politie voerde er de afgelopen weken controles uit om repressief op te treden tegen de gevaarlijke en asociale situatie. Dat leverde meer dan 200 overtredingen van elk 116 euro op. Of er bestuurders meer dan een keer beboet werden is niet duidelijk.

April

De politie stelde de situatie dinsdagnamiddag aan de kaak op sociale media en de gemeente greep woensdag in door betonblokken te plaatsen zodat parkeren onmogelijk is. “Het foutparkeren maakte online heel wat los, maar vorige week kreeg ik ook al telefoon van iemand van Brantano om dit probleem te signaleren”, zegt schepen Stijn Quaghebeur (N-VA). “We hebben bekeken wat we konden ondernemen en kozen voor deze oplossing, onder meer omdat de blokken ook snel weer weggenomen kunnen worden. De werken in de Roelandsveldstraat zullen ook pas in de periode maart en april afgelopen zijn.” Door de huidige situatie komen bestuurders nu soms wel stil te staan op de steenweg omdat de parking verzadigd is. “Als er effecten zijn die niet wenselijk zijn, zullen we uiteraard ingrijpen”, besluit Quaghebeur. “De politie houdt ook mee een oogje in het zeil. Er kan altijd bijgestuurd worden of naar oplossingen gezocht worden indien nodig.”