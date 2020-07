Na eerder uitstel wordt ‘Nacht van de Grote Dorst’ nu definitief geschrapt Amber Gys

30 juli 2020

12u22 0 Dilbeek Opnieuw moeten heel wat vooruit geplande evenementen wijken voor het coronavirus. Het tweejaarlijkse ‘Nacht van de Grote Dorst’ werd eerder al verplaatst naar september, maar wordt nu definitief afgelast.

De ‘Nacht van de Grote Dorst’ in Itterbeek stond origineel gepland in april. Door de coronacrisis werd deze uiteindelijk verplaatst naar 11 september. Maar ook deze datum moet wijken voor het coronavirus. “Door de gewijzigde COVID19-omstandigheden en -maatregelen zien we ons verplicht om in overleg met het gemeentebestuur van Dilbeek, Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Vlaanderen het evenement van dit jaar definitief te annuleren”, klinkt het in een aankondiging op Facebook. “De gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers primeert. Bovendien zou het beperkt aantal mensen dat uiteindelijk tot het evenement zou worden toegelaten, ertoe leiden dat het evenement onrendabel zou worden.”

De ‘Nacht van de Grote Dorst’ vindt slechts om de twee jaar plaats in Itterbeek, de volgende editie zal dus moeten verschuiven naar 2022. Het Internationaal Geuze & Kriek Festival van het Pajottenland - in de volksmond beter gekend als de ‘Nacht van de Grote Dorst’ - zou zijn negende editie gevierd hebben. De eerste ‘Nacht van de Grote Dorst’ vond plaats in 2004. Sindsdien is het bierfestival er in geslaagd om een internationale naam uit te bouwen. Itterbeek mag ook elke keer geuzeliefhebbers uit 42 landen verwachten.