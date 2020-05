Motorrijder wil met 140 kilometer per uur achtervolger afschudden, maar dat blijkt anonieme politiewagen te zijn Tom Vierendeels

26 mei 2020

12u42 5 Dilbeek Een motor die de indruk had achtervolgd te worden heeft snelheden tot 120 en 140 kilometer per uur gehaald op onder meer de N8 in Dilbeek. Toen hij uiteindelijk de ‘achtervolgers’ aanmaande om voorbij te gaan bleek het een anonieme politiewagen te zijn. Het leverde hem een stevige geldboete en rijverbod op.

De feiten deden zich voor op 26 maart van vorig jaar. “Mijn cliënt reed met de motorfiets en had het gevoel dat hij werd achtervolgd door een zwarte Volkswagen Golf”, pleitte de advocaat. “Het werd hem aangeleerd om als motorrijder altijd de confrontatie uit de weg te gaan. De Golf bleef kort achter hem rijden en kwam alsmaar dichter. Hij wilde weg van die wagen.” Daardoor haalde de beklaagde snelheden tot 120 kilometer per uur waar de limiet op vijftig ligt om vervolgens 140 kilometer per uur te rijden waar je zeventig kilometer per uur mag rijden. Ook een rood verkeerslicht werd genegeerd.

“Hij gaf gas bij, maar het voertuig achter hem kwam opnieuw dichter en dichter”, ging de advocaat verder. “Mijn cliënt begreep echt niet meer wat er aan de hand was en minderde dan maar enorm zijn snelheid. Vervolgens dwong hij de achterligger om voorbij te gaan.” En toen bleek plots dat het een anonieme wagen van de politie was. De agenten trokken het rijbewijs van de motorrijder voor vijftien dagen in.

Geen waaghals

Het leverde de motard met een blanco strafblad ook een dagvaarding voor de Halse politierechtbank op. “Hij rijdt 10.000 kilometer per jaar met de motorfiets en gebruikt het voertuig dus niet om alleen maar plezierritjes te maken”, schetste de advocaat een beeld van de beklaagde. “Daarnaast is zijn vader overleden in een motorongeval en is hij dus ook niet de persoon die zomaar risico’s zal gaan opzoeken.”

Politierechter Johan Van Laethem benadrukte dat de N8 een zwarte zone is met langs de kant meer bordjes van ouders van verongelukte kinderen dan flitspalen. Hij sprak een boete van 960 euro uit, waarvan 560 euro met uitstel. Daar komt ook nog een maand rijverbod bij met aftrek van de eerder opgelegde vijftien dagen.