Motorrijder rijdt in op signalisatiewagen en overlijdt op Ring rond Brussel Amber Gys

27 juni 2020

13u30 186 Dilbeek Op de R0 in Dilbeek heeft een motorrijder zaterdagmiddag het leven gelaten bij een zwaar verkeersongeval. Het slachtoffer reed in op een signalisatiewagen en was op slag dood. Niemand anders raakte gewond bij het ongeval.



Het dodelijk ongeval gebeurde rond 12.15 uur op de afslagstrook aan de Ninoofsesteenweg in Dilbeek, richting Brussel. Een motorrijder reed er in op een signalisatiewagen langs de snelweg. Voor het slachtoffer, een 64-jarige man uit Luik, kwam alle hulp te laat. Bij het ongeval waren volgens de politie geen andere voertuigen of personen betrokken. Het parket ging ter plaatse voor de vaststellingen. Het verkeer op de R0 moest tijdelijk over de pechstrook, en dat veroorzaakte een kilometers lange file.