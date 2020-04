Moeten besmette Pajotse rusthuisbewoners straks naar het Gosset Hotel? Tom Vierendeels

28 april 2020

14u10 0 Dilbeek Het Gossethotel zal door de dalende ziekenhuisopnames vermoedelijk toch geen dienst doen als schakelzorgcentrum in onze regio. Momenteel wordt gedacht om zwaar zieke coronapatiënten uit woonzorgcentra in het hotel in quarantaine te plaatsen of met het verzamelde geld mobiele ploegen te bekostigen om te helpen in de woonzorgcentra.

Begin april raakte bekend dat het Gossethotel in Groot-Bijgaarden dienst zou kunnen doen als schakelzorgcentrum voor de gemeenten Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke, Opwijk, Bever, Gooik, Galmaarden, Herne, Roosdaal, Lennik, Dilbeek, Ternat. De schakelzorgcentra moesten instaan als overgangspunt voor patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar nog moesten herstellen vooraleer ze echt naar huis kunnen. Een beademing van personen zou er bijvoorbeeld niet gebeuren. Bedoeling daarvan was de ziekenhuizen te ontlasten van zodra dit nodig moest zijn.

Twee pistes

Maar door de dalende ziekenhuisopnames lijkt een schakelzorgcentrum in het Gossethotel nu overbodig. De coördinatie daarvan gebeurde door Haviland en de betrokken gemeenten dienden een inleg van 10.000 euro te betalen om alles te bekostigen. “Er zijn nu twee pistes nu blijkt dat een schakelzorgcentrum misschien niet nodig zal zijn”, vertelt Liedekerks burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Er wordt nagedacht over het opstarten van een mobiele ploeg met de nodige knowhow die naar rusthuizen trekt om bewoners te verzorgen. Een tweede piste is de zwaar zieke rusthuisbewoners overbrengen naar het hotel om ze daar in quarantaine te plaatsen.” Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid liet al verstaan dat de ondersteuning van patiënten en zorgverleners in zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra nu prioritair is en het daarvoor opnieuw schakelzorgcentra wil inzetten.

