Mobiel pompstation moet waterproblemen verhelpen, renovatie van transportleiding start vroeger Tom Vierendeels

16 december 2019

17u50 32 Dilbeek De Watergroep gaat deze week in Lennik een mobiel pompstation plaatsen om zo de druk en leveringszekerheid op de hoger gelegen punten in Lennik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw te verbeteren. Het pompstation wordt vrijdag in gebruik genomen, waardoor er deze week nog problemen kunnen zijn.

“Sinds een lek op 26 november werd vastgesteld, kunnen sommige hoger gelegen woningen drukproblemen ervaren tijdens piekmomenten”, zegt Kathleen De Schepper, woordvoerder bij De Watergroep. “Dat is vooral ‘s ochtends en ‘s avonds het geval, maar in het weekend ook tijdens de voormiddag.” Daarom werden op 9 december de noodverbindingen door De Watergroep al uitgebreid. “Deze worden ook regelmatig nagekeken en geëvalueerd”, klinkt het. Maar desondanks blijken de problemen nog niet van de baan zijn, met ook afgelopen weekend het ontbreken van water of een lage druk in sommige delen van Dilbeek en Lennik. “Daarom zal een mobiel pompstation geplaatst worden op de hoek van de Pelmolenstraat en de Oude Geraardsbergesteenweg in Lennik”, gaat De Schepper verder. “Dit pompstation wordt op vrijdag 20 december in dienst genomen en moet voor meer waterdruk zorgen in de hoger gelegen gebieden van Dilbeek en Lennik.” Wie toch aanhoudende problemen ondervindt, kan De Watergroep contacteren via 02/238.96.99.

Versterkende ‘kous’

Oorzaak van de drukproblemen zijn twee waterlekken die werden vastgesteld in de hoofdtransportleiding van Farys onder de Stationsstraat in Dilbeek. Een grondige renovatie van die leiding wordt voor het einde van januari 2020 gepland. “We gaan de binnenwand bekleden met een versterkende kunststoflaag”, zegt Bruno Pessendorffer, woordvoerder bij Farys. “Op die manier kunnen we de transportleiding vanaf de Hendrik Placestraat tot de spoorweg op duurzame wijze versterken. In januari 2020 passen we deze sneller uitvoerbare techniek toe. Er komt zo niet alleen extra versteviging van de leiding, het laat ons toe om met een minimum aan hinder en op korte termijn het beoogde resultaat te behalen. Via twee werfputten wordt een in hars gedrenkte ‘kous’ tegen de wand geblazen over een lengte van circa 250 meter. Van zodra ze is uitgehard vormt deze kous dan als het ware een nieuwe buis binnen de bestaande leiding. Op deze wijze hoeft niet het hele tracé van de bestaande leiding te worden uitgegraven. Er komt enkel een werkput aan elk uiteinde. Dit betekent dus minder graafwerken en hinder en een kortere uitvoeringsduur.”

Omleiding

De werkputten zullen vanaf 6 januari gegraven worden. Een ter hoogte van de spoorwegovergang in de Stationsstraat en een tweede ter hoogte van de vijvers in de Hendrik Placestraat. “Aan de spoorwegovergang is een werfzone voorzien vanaf de parking naast het spoor tot de toegang van de Odisee campus”, gaat Pessendorffer verder. “In de Hendrik Placestraat komt er een werfzone van circa 20 meter ter hoogte van de vijvers. Via het rijvak richting Groot-Bijgaarden is beurtelingse doorgang mogelijk.”

