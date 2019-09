Miljoen euro Vlaamse steun voor 195 extra plaatsen in Dilbeekse secundaire scholen Michiel Elinckx

18u07 0 Dilbeek Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) kent een miljoen euro toe aan Regina Caelilyceum en Don Bosco Instituut Groot-Bijgaarden.

Met het geld worden 195 extra plaatsen vrijgemaakt in beide middelbare scholen. Bij RC komen 75 extra leerlingen - goed voor financiële steun van 349.065 euro. Het Don Bosco Instituut krijgt 650.740 euro, waardoor 120 leerlingen les kunnen volgen. In totaal werden 34 capaciteitsprojecten goedgekeurd. Dankzij een totale investering van bijna 27 miljoen euro komen er nog eens ruim 3.000 extra plaatsen bij in het basis- en het secundair onderwijs.