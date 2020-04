Meteen file aan heropende drive-in van McDonald’s in Dilbeek Amber Gys

21 april 2020

15u03 6 Dilbeek De heropening van de McDrive in Groot-Bijgaarden (Dilbeek) ging dinsdagmiddag al meteen gepaard met een lange wachtrij. De drive-ins van McDonald’s zijn sinds dinsdag om 11 uur weer geopend na een sluiting van een maand, de restaurants blijven wel gesloten.

Goed nieuws voor fans van McDonald’s. De fastfoodketen heropent vanaf 21 april de drives, met een vereenvoudigd menu waarbij wel alle klassiekers sowieso op post blijven. Aan de drive-in van McDonald’s aan het Dansaert Park stond er dinsdagmiddag meteen een file. De hongerige klanten snakten al weken naar een BicMac. “Het maakt niet uit hoe lang ik hier moet staan. Zolang ik maar opnieuw kan genieten van een goede BicMac”, zegt één van de klanten in de wachtrij. “Ik snakte hier al weken naar, dus ik ben heel tevreden dat de drives opnieuw zijn opengegaan”, klinkt het bij een andere klant.

Bestellingen worden aan de McDrive overhandigd via de veiligheidslade of met een extra beschermingsflap aan het loket. Klanten worden gevraagd om zoveel mogelijk contactloos of elektronisch te betalen. De openingsuren lopen van 11 tot 21 uur.



