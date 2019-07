Meer dan honderd acteurs en muzikanten: theatervoorstelling 'De Ezels van Bruegel' trekt dit najaar door de regio Michiel Elinckx

10u18 0 Dilbeek Komend najaar trekt de theaterproductie ‘De Ezels van Bruegel’ naar de culturele centra van het Pajottenland. Het theaterstuk wil een volksspektakel rond Bruegel creëren.

2019 is het feestjaar van Pieter Bruegel, die exact 450 jaar overleed. Om de Vlaamse meester te herdenken, werd een theaterstuk in mekaar gestoken. “We willen vandaag tonen aan de mensen in welke wereld Bruegel leefde”, zegt initiatiefnemer Walter Evenepoel. “Even ongegeneerd als de kunstenaar vertellen wij ons verhaal. We waren het er snel over eens dat we van de idee van de lolbroek Bruegel af moesten. We wilden de man tonen die, ondanks de verschrikkelijke periode waarin hij leefde, toch zijn artistieke drang wilde beleven. We willen het publiek op een andere manier laten kennismaken met de kunstenaar.”

Theatrale vrijheid

Luc Vierendeels leidt de productie in goede banen en neemt de rol op van regisseur. “Toen ik het script uitschreef, bedacht ik ook personages en situaties die nergens in geschiedenisboeken staan, maar die wel konden gebeurd zijn. Noem het theatrale vrijheid. Met onze theaterproductie reist ook een kleine tentoonstelling mee. Het wordt een informatiestand die toelicht waar de grens van fictie en realiteit werd overschreden.” De theaterproductie trekt in september en oktober 2019 langs zes cultuur- en gemeenschapscentra in de regio Pajottenland Zennevallei. De voorstelling komt onder meer naar Ternat, Alsemberg, Halle, Roosdaal, Dilbeek en Liedekerke. Meer gedetailleerde info over de voorstellingen vind je op www.ezelsvanbruegel.com.