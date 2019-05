Meer dan 40 km/u te snel met gehuurde Porsche Tom Vierendeels

27 mei 2019

13u33 0 Dilbeek Een vrouw kwam deze week goed weg voor de Halse politierechtbank nadat ze op 11 februari vorig jaar aan hoge snelheid geflitst werd in Dilbeek. Zelf zegt ze de overtreding niet begaan te hebben, maar wel een man die intussen haar ex-vriend is.

De gehuurde Porsche die op naam van de beklaagde stond werd vorig jaar aan 91 kilometer per uur geflitst waar maar vijftig is toegelaten. De vrouw gaf aan haar niet te herinneren dat zij met die wagen heeft gereden en dat haar ex-vriend de Porsche gehuurd zou hebben op haar naam. De advocaat gaf aan dat de vrouw ondanks haar job het financieel niet breed heeft en in collectieve schuldbemiddeling zit. Door dat laatste kon de rechter onder de minimumboete gaat: veertig euro en een rijverbod van vijftien dagen.