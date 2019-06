Maxime Verstuyft van restaurant Michel zit in finale van ‘Eerste Maître d’hôtel van België 2020’ Michiel Elinckx

18 juni 2019

17u56 2 Dilbeek Maxime Verstuyft, zaalmeester van restaurant Michel in Groot-Bijgaarden, heeft zich geplaatst voor de finale van ‘Eerste Maître d’hôtel van België 2020’.

De halve finales werden georganiseerd in restaurant Hof van Cleve in Kruishoutem. Vijf zaalmeester namen deel aan de proeven. Nadien maakte Serge Sierens, maître d’hôtel van Hof van Cleve en ambassadeur van het concours, de finalisten bekend. Voor Maxime Verstuyft is het zijne derde finale. In 2018 en 2017 streed hij ook voor de overwinning. De finale vindt plaats op maandag 7 oktober in hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge.