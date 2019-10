Maxime Verstuyft is bij derde poging ‘Eerste maître d’hôtel van België’ Bart Huysentruyt

07 oktober 2019

17u27 0 Dilbeek Maxime Verstuyft van restaurant Michel in Groot-Bijgaarden is maandag verkozen tot ‘Eerste maître d’hôtel van België’, een meesterschapswedstrijd van Club Prosper Montagné en het Nationaal Zaalcomité.

Verstuyft nam al voor de derde keer deel aan de finale van de prestigieuze wedstrijd, waarbij ook de Eerste Kok van België en de beste commis verkozen wordt. “Het is een ongelooflijk gevoel dat ik deze wedstrijd voor het eerst kan winnen”, zegt Maxime Verstuyft. “Het is mijn doel om steeds beter te worden als zaalmedewerkers. En dat vertaalt zich nu ook in deze prijs.” Maxime Verstuyft toonde zich het beste in talen, organisatietalent, etiquetteregels, het aannemen van telefoonreservaties of het ontvangen van de restaurantgasten.

