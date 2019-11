Mathis (15) uit Itterbeek wint van 3.000 anderen in fotowedstrijd van National Geographic Tom Vierendeels

18 november 2019

16u34 0 Dilbeek Mathis Vandermeeren (15) uit Itterbeek heeft met een adembenemende foto de National Geographic Junior Fotowedstrijd in de categorie ‘Landschap’ gewonnen. De Dilbeekse tiener nam zijn winnende foto in het Olympic National Park. In totaal waren er 3.000 inzendingen uit België en Vlaanderen.

National Geographic Junior, een natuurtijdschrift voor kinderen vanaf negen jaar, schreef voor de negende keer een fotowedstrijd uit voor Nederlandse en Vlaamse kinderen. In totaal werden bijna 3.000 foto’s ingestuurd door kinderen tussen acht en vijftien jaar. Mathis haalde het in de categorie ‘Landschap’ met de foto ‘The three and the sun’ die hij nam aan Kalaloch Beach in het Olympic National Park in de Amerikaanse staat Washington. De finalisten werden bekend gemaakt in Museon in Den Haag. De andere winnaars in de categorieën ‘Dier’ en ‘Raar maar Waar’ zijn een veertienjarige uit Utrecht en een elfjarige uit Deerlijk. De publieksprijs is weggelegd voor een vijftigjarige uit Brunssum. Hun foto’s verschijnen in het magazine van Nationale Geographic Junior en daarnaast krijgen ze een waardebon van Kamera-Express of een smartphone van OPPO.

De vakjury bestond uit Renske Lamers (hoofdredacteur National Geographic Junior), Arno Kantelberg (hoofdredacteur National Geographic Magazine), Marco Borsato (zanger en fotograaf), Sacha de Boer (portretfotograaf) en Frederik Buyckx (fotograaf en finalist National Geographic Fotowedstrijd 2009). Zij kozen eerst hun twintig favoriete foto’s, waarna de mensen thuis konden stemmen.