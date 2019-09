Marnixring Dilbeek kant zich tegen mogelijk premierschap Sophie Wilmès: “Haar standpunten druisen in tegen belangen van Vlaamse inwoners in Brusselse rand” Michiel Elinckx

15 september 2019

11u20 2 Dilbeek Marnixring Dilbeek wil liever Sophie Wilmès (MR) niet als toekomstig premier. Wilmès, die momenteel minister van Begroting is, wordt genoemd als grote kanshebber om premier Charles Michel op te volger. Marnixring Dilbeek is niet te spreken over dat scenario. “Iedereen weet welke standpunten Franstalige politici innemen in de Rand”, zegt voorzitter Eric van Grimbergen.

Premier Michel wordt op 1 december voorzitter van de Europese Raad. Mogelijk moet hij al vroeger vertrekken als premier, waardoor er tijdelijk een opvolger aangesteld zal moeten worden. De federale regeringsonderhandelingen staan nog in de kinderschoenen, waardoor Sophie Wilmès in beeld komt om tijdelijk het land te leiden. Begin september gaven verschillende regeringsbronnen mee dat Wilmès dé grote kanshebber is om premier Michel tijdelijk op te volgen.

Politieke verleden

Maar dat is niet naar de zin van Marnixring Dilbeek. De vereniging wijst vooral naar het politieke verleden van Wilmès. “De Marnixring van Dilbeek heeft via de pers vernomen dat de kans bestaat dat Wilmès premier zou worden, in opvolging van premier Michel”, reageert voorzitter Eric Van Grimbergen. “Onze vereniging heeft daartegen bezwaar omdat Wilmès in het verleden standpunten ingenomen heeft die indruisen tegen de belangen van de Vlaamse inwoners van Sint-Genesius-Rode en de rand rond Brussel.”

Verborgen agenda

Wilmès was tot 2005 nog inwoner en gemeenteraadslid van het Brusselse Ukkel. Na haar verhuis naar Sint-Genesius-Rode werd ze een jaar later bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 gemeenteraadslid en schepen van de Franstalige lijst in de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente. In 2012 werd ze ook provincieraadslid van de Franstalige lijst in de provincie Vlaams-Brabant. “Iedereen weet welke standpunten Franstalige politici innemen in de Rand, met als verborgen agenda Vlaams-Brabants grondgebied bij Brussel te kunnen aanhechten”, meent Van Grimbergen. “Iedereen weet ook hoe bepaalde gemeentebesturen, zoals Sint-Genesius-Rode, de wetgeving van Vlaanderen proberen te omzeilen en te boycotten. De politieke carrière van Wilmès is gebouwd op het verdedigen van de Franstalige belangen in de Rand. Ze is persoonlijk het prototype van een Franstalige Brusselse inwijkeling die in 2005 verhuist naar de provincie Vlaams-Brabant en in 2006 al op een lijst komt staan die het onrechtvaardig vindt dat haar nieuwe gemeente in Vlaanderen ligt.”

Afstand van vroegere standpunten

De Marnixring van Dilbeek vindt dan ook dat minister Wilmès niet de aangewezen persoon is om de Belgische federale regering te leiden. “Als het ontslagnemend kabinet van de huidige minderheidsregering toch Wilmès zou aanduiden om de nieuwe premier te worden, eist Marnixring afdeling Dilbeek dat Wilmès afstand neemt van haar vroegere standpunten. Een premier die zich niet akkoord verklaart met de taalgrens, kan niet aanvaard worden”, vindt Van Grimbergen. “Marnixring Dilbeek wil met dit bezwaar tegen de figuur van Wilmès geen partijpolitiek standpunt innemen, maar in het kader van haar doelstellingen het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand promoten en verdedigen.”

