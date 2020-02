Man ziet geen graten in relatie met stiefdochter: “Hij is gewoon verliefd geworden op de 18-jarige miniversie van zijn vrouw” WHW

14 februari 2020

11u17 0 Dilbeek Een vijftiger uit Dilbeek riskeert 40 maanden cel voor het aanranden en verkrachten van zijn stiefdochter. “Mijn cliënt is gewoon verliefd geworden op de 18-jarige miniversie van zijn vrouw. Nooit heeft hij haar tot iets gedwongen”, aldus zijn advocate.

De vijftiger en zijn nieuwe partner hadden elk al een relatie achter de rug toen ze gingen samenwonen in Dilbeek. Ook de kinderen uit het eerste huwelijk van de vrouw woonden bij hen in. Gezellig was het er niet. Zo kregen de kinderen onredelijk strenge straffen van de man, waarbij ze op hun knieën moesten zitten met een boek boven hun hoofd. Hier bleef het volgens het parket niet bij. “In 2014, kort nadat zijn vrouw bevallen was van een kind kroop hij bij zijn stiefdochter in bed. Ze was toen 18 jaar. Twee jaar lang behandelde hij zijn stiefdochter als zijn bezi, verkrachtte hij haar en randde hij haar aan”, sprak het parket. “Haar moeder liet het misbruik oogluikend toe en ook de broers van het meisje vermoedden iets, maar waren te bang om te reageren.” De man was bovendien ziekelijk jaloers. Toen hij ontdekte dat ze een vriendje van haar eigen leeftijd had kneep hij haar zelfs tweemaal de keel toe.

Pas met de hulp van haar vriendje en een tante stapte het meisje in 2016 naar de politie. De man is zich van geen kwaad bewust en schepte zelfs op over de relatie. “Alle seksuele contacten gebeurden met wederzijdse toestemming”, klonk het bij de verdediging. “Er is nooit dwang gebruikt. Mijn cliënt was gewoon verliefd op haar geworden omdat het meisje als twee druppels water op haar moeder leek.” Uitspraak op 12 maart.