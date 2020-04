Man vrijgesproken voor brandstichting in woning schoonmoeder: te weinig bewijzen Wouter Hertogs

03 april 2020

13u09 0 Dilbeek Een 29-jarige man uit Anderlecht is vrijgesproken voor een brandstichting in de woning van zijn schoonmoeder. De man had even daarvoor tegen zijn vriendin al bedreigingen geuit. Vorige maand had het parket nog 3 jaar cel gevorderd.

M.I. (29) had al 5 jaar een relatie met een vrouw uit Dilbeek. Op 27 april kwam het aan de telefoon tot de zoveelste discussie. In dat gesprek zou hij haar toegebeten hebben dat ze ‘wel zou zien wat hij zou doen met haar, haar moeder, of de woning van haar moeder’. Exact 45 minuten later werden haar moeder en haar stiefvader, bij wie ze inwoonde in de Doornstraat, gewekt door het geluid van brekend glas. Ze deden de deur van hun kamer open en roken de geur van benzine. Daarna stormden ze naar beneden waar er al een rookgordijn hing. “Gelukkig waren ze er zo snel bij en konden ze het vuur zelf blussen. De vlammen kwamen 1,30 meter hoog. Het was dus een zéér felle brand”, schetste het parket vorige maand de ernst van de brand.

Zijn vriendin, die ook wakker was geworden door de brand, verklaarde meteen dat dit zijn werk was geweest. Ze vertelde over de voorgaande ruzie en de bedreigingen die hij aan de telefoon geuit had. Ook andere elementen wezen in zijn richting. Zo verklaarde een taxichauffeur dat hij de man even voor de brand had afgezet aan de Boudewijnlaan, niet ver van de Doornstraat. Ook belde hij haar meermaals en stuurde hij na de feiten een bericht.

Zijn advocaat Saïd Aboulakil had ondanks deze elementen de vrijspraak gevraagd. “De speurders hebben enkel oog gehad voor mijn cliënt. Zijn vriendin heeft verklaard dat hij ladderzat was bij dat bewuste telefoongesprek. En toch zou hij erin geslaagd zijn om over het poortje van 1,20 meter te klimmen en vervolgens brand te stichten met behulp van enkele batterijen. Knap werk! Dit zijn allemaal louter vermoedens, geen bewijzen. In dit dossier is minstens sprake van twijfel.”

De rechtbank zag het ook zo en sprak de man vrij.