Man steelt volwassenenkledij...voor zijn kinderen WHW

04 november 2019

16u31 0 Dilbeek Een winkeldief is veroordeeld tot 7 maanden cel nadat hij kledij had gestolen in een E5 mode-filiaal in Dilbeek. “Ik wilde mijn zes kinderen belonen voor hun goede rapporten”, was zijn excuus. Vreemd genoeg had hij volwassenenkledij gestolen...

Op 28 juni kreeg de politie een melding binnen dat een dief gevlucht was met een zak vol kleding. De agenten kamden de buurt uit en merkten op een parking even verder een man op die aan het signalement beantwoordde. Naast hem lag een zak vol kleren. “Niet van mij”, probeerde hij eerst nog maar toen de winkelbediende hem herkende ging hij toch door de knieën. “Mijn zes kinderen hadden zo’n goed rapport dat ik hen wilde belonen. Daarom heb ik gestolen.” Tijdens de zitting, waarop hij niet aanwezig was, bleek al dat hij met dit excuus geen vrijspraak zou bekomen. “Hij had toch kledij voor volwassenen gestolen?”, merkte de rechter toen immers al op. Het was dan ook niet verrassend dat hij de gevorderde straf van 7 maanden kreeg.