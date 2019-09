Man slaapt roes tot ‘s middags uit, maar heeft nog meer dan 1 promille in het bloed Tom Vierendeels

06 september 2019

14u50 0 Dilbeek De Halse politierechter veroordeelde deze week een man tot een geldboete en een rijverbod nadat hij vorig jaar met meer dan 1 promille op de motorfiets betrapt werd. Nochtans had hij na een nachtje stappen al geslapen. “Het ergste is dat u een professionele bestuurder bent”.

De man had net een relatiebreuk te verwerken gekregen en was een avondje gaan stappen. Omdat hij niet dronken wilde rijden bleef hij bij een kennis in Dilbeek slapen. De man vertrok ‘s middags met zijn motorfiets, maar werd door de politie aan de kant gezet omdat hij niet de geschikte schoenen droeg. Bij het blazen werd vastgesteld dat hij nog 1,01 promille in het bloed had en zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingetrokken. “De agenten noteerden ook dat hij een normaal uitzicht had en zeker niet de indruk gaf gedronken te hebben”, sprak de advocaat.

“Het ergste is dat hij als professioneel bestuurder (de man is buschauffeur red.) niet beseft dat alcohol een afbraakperiode heeft”, sprak de rechter. De man liep in het verleden al vier veroordelingen op waaronder een voor rijden onder invloed van alcohol. Hij kreeg een boete van 1.600 euro waarvan 1.040 euro met uitstel. Daarnaast kreeg hij ook een maand rijverbod, maar met uitzondering van de rijbewijzen D en DE.